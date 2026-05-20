foto di Azienda agricola Mandarano su Facebook

Si chiama Margherito, è un grano antico riscoperto a Lipari, la maggiore delle isole Eolie. Sette anni fa, qui dove viene coltivato nella collina di piano Conte, c’erano solo sterpaglie, rovi, qualche ulivo e tanto abbandono. Poi la svolta. In casa la famiglia Cincotta trova 20 spighe conservate in un vasetto per 40 anni dal nonno. L’analisi in laboratorio certifica che le spighe erano ancora attive.

La scommessa del grano Margherito a Lipari

Parte così la scommessa. Da Milano dove lavorava come consulente finanziario, Antonello Cincotta, laurea in Economia a Messina, rientra a Lipari per rincorrere il suo sogno: mettere in produzione il grano Margherito e diventare imprenditore nella sua isola. E lo fa convincendo una cinquantina di proprietari di terreni incolti a cedergli il comodato d’uso, mettendo insieme alla fine dieci ettari. Dove oggi riesce a produrre, con l’azienda di famiglia Mandarano, sette quintali di grano all’anno nei campi colorati di verde e giallo con vista mozzafiato su Vulcano, Salina e le altre isole dell’arcipelago eoliano, circondate dal mare blu cristallino.

La custode della tradizione

Al suo fianco la madre Pietrina, anima dell’azienda e custode di una tradizione che attrae centinaia di turisti affascinati da un aperitivo esperienziale lungo un percorso di 800 metri tra natura, agricoltura biologica, cultura, sole, mare, vino Malvasia e buon cibo. Da questa settimana, l’azienda nel suo paniere oltre alla farina e alla pasta secca ha anche la birra artigianale Margherì, sempre a base di grano Margherito.

Il Brand Eolie

I prodotti finiscono in alcuni ristoranti e hotel delle Eolie e in Lombardia. «Sono felice di essere tornato nella mia terra e di avere intrapreso questa avventura. I nostri prodotti stanno avendo grande successo e lavoriamo ogni giorno per soddisfare le richieste del mercato che sono in aumento», dice Cincotta, tra i protagonisti dell’evento Brand Eolie. Che sta investendo nella promozione delle produzioni e del turismo coinvolgendo albergatori, ristoratori, produttori, viticoltori e tour operator.