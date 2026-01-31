Foto di Poste Italiane

Assalto dinamitardo fallito, la notte scorsa, al bancomat di un ufficio postale nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Almeno tre malviventi, poi fuggiti a bordo di un’auto, hanno usato dell’esplosivo per rubare la cassaforte, senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini