Foto da pagina Facebook Giusi Savarino

L’assessora regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino sarà ascoltata domani, alle 8.30, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie a Roma per la vicenda legata alla gestione della spiaggia di Mondello. L’audizione si svolgerà, nella sede di Palazzo San Macuto, nell’ambito dei lavori dell’VIII Comitato – Infiltrazioni mafiose e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici. Ed è relativa al caso della Italo Belga e della gestione della spiaggia palermitana di Mondello. Lo rende noto la Presidenza della Regione siciliana.

L’assessora Savarino in Antimafia per il caso della spiaggia di Mondello

La convocazione in Antimafia dell’assessora Savarino fa riferimento a sospetti infiltrazioni mafiose in alcuni servizi svolti nel litorale della spiaggia di Mondello, che sono al centro anche della relazione dell’analogo organismo regionale. Nel frattempo è in corso una battaglia legale sulla gestione della spiaggia dei palermitani. Il 24 aprile la sezione giurisdizionale del Cga per la Regione siciliana, aveva ribaltato la sentenza del Tar. Che aveva respinto la richiesta della immobiliare Italo-belga di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, disposta dall’assessorato regionale al Territorio e ambiente.

Il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Cga ha fissato per il 14 maggio la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Col decreto il Cga ritiene che «l’imminenza della stagione estiva sia idonea a creare – si legge del provvedimento – in considerazione dell’enorme massa di persone che in tale periodo abitualmente tende a riversarsi sulla spiaggia di Mondello, situazioni che, dove non gestite ordinatamente da alcuno, potrebbero dare luogo un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica». È il pericolo di disordini e di turbamento dell’ordine pubblico, ad avere spinto il presidente del Cga, Ermanno De Francisco, a sospendere in via cautelare e d’urgenza il decreto della Regione siciliana che aveva estromesso la società Italo Belga dalla gestione della spiaggia di Mondello, per le presunte infiltrazioni mafiose della famiglia Genova.

Si legge nel provvedimento che il periculum in mora, cioè il pregiudizio grave e irreparabile, è più per la collettività che per la società ricorrente. In considerazione della «imminenza della stagione estiva, idonea a creare – in considerazione dell’enorme massa di persone che in tale periodo abitualmente tendono a riversarsi sulla spiaggia di Mondello – situazioni che, ove non gestite ordinatamente da alcuno, potrebbero dar luogo a concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In ciò riscontrandosi un periculum in mora di entità racconto da sovrastare, limitatamente ai prossimi mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, qualsiasi considerazione afferente al fumus boni iuris».

La «ragionevole parvenza di un diritto»

Il fumus, la ragionevole parvenza di un diritto, passa in secondo piano rispetto al pericolo del caos e dei disordini, ampiamente manifestatosi nelle ultime settimane, specie durante le feste pasquali. Aggiunge infatti De Francisco che la valutazione del fumus boni iuris «risulta in ultima analisi ampiamente recessiva rispetto alla primaria esigenza di preservare un contesto di ordinata gestione del principale sito estivo della città di Palermo». Cita un brocardo latino, Ne cives ad arma ruant, che i cittadini non corrano alle armi, per concludere che, «avuto prevalente riguardo al periculum in mora, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla cognizione del collegio, sussistono le condizioni dalla legge affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare monocratica». Valevole fino al 14 maggio, dati della camera di consiglio.