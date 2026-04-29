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La vicenda della spiaggia di Mondello e dello scontro tra Regione Siciliana e la società Immobiliare Italo Belga approda anche in ambito accademico. Nella rivista scientifica Giureta dell’università di Palermo, il professore del dipartimento di Scienze economiche Nicola Romana dedica un’analisi al decreto monocratico del CGA che nei giorni ha sospeso la revoca della concessione balneare disposta dalla Regione.

Il nodo: gestione della spiaggia e ordine pubblico

Secondo l’autore, il provvedimento del Consiglio di giustizia amministrativa non si è limitato a congelare temporaneamente gli effetti della revoca, ma ha motivato la sospensione richiamando i rischi legati all’ordine pubblico in vista dell’estate. In sostanza, lasciare senza gestione il principale litorale palermitano avrebbe potuto creare problemi di sicurezza e caos organizzativo. «In considerazione – si legge – dell’enorme massa di persone che si riversa sulla spiaggia di Mondello». Romana evidenzia come il decreto, pur essendo formalmente provvisorio, rischi di incidere in modo determinante sull’esito della vicenda. Consentendo alla società uscente di restare alla guida della spiaggia proprio nei mesi cruciali della stagione balneare, la misura cautelare finirebbe per avere effetti quasi definitivi prima ancora della sentenza di merito.

Dubbi sul ruolo della pubblica amministrazione

Nel testo emerge anche un’altra riflessione: il decreto sembrerebbe sottintendere che Regione e altri enti pubblici non fossero in grado di garantire in tempi rapidi una gestione alternativa della spiaggia. Un passaggio che, secondo l’autore, apre interrogativi sull’efficienza amministrativa e sul rapporto tra giustizia cautelare e potere pubblico.

Il Comune vara il piano straordinario per Mondello

Intanto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha annunciato un piano straordinario da circa un milione di euro per garantire la fruizione della spiaggia di Mondello in vista della stagione estiva. «Il Comune è estraneo giuridicamente alla querelle su Mondello, ma ha il dovere di assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza», ha dichiarato Lagalla durante una conferenza stampa a Palazzo Palagonia.

Lagalla ha sottolineato che Palermo, dopo aver superato nel 2025 quota due milioni di turisti, non può permettersi disservizi nel principale litorale cittadino. Il piano prevede controlli quotidiani della Polizia municipale fino al 31 maggio, rafforzati nei weekend e nelle ore serali, sistemi di videosorveglianza, boe di segnalazione in mare, unità di soccorso con cani specializzati, coordinamento radio e anche una moto d’acqua per il pattugliamento del tratto costiero.