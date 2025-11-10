Da domani martedì 11 a giovedì 20 novembre l’asse attrezzato di Catania sarà parzialmente chiuso per lavori di manutenzione.

Chiuso l’asse attrezzato di Catania

Il completamento degli interventi di manutenzione, scerbamento, pulizia e verifica della pubblica illuminazione. È questo il motivo per cui l’asse attrezzato sarà temporaneamente chiuso al traffico, in più fasi, nel corso del mese di novembre. «I nuovi lavori – si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Catania – garantiranno il ripristino e la sicurezza dell’importante arteria cittadina».

Il calendario

La prima chiusura è prevista dalle 9 di martedì 11 novembre fino alle 6 di giovedì 13, con deviazione obbligatoria all’uscita Zia Lisa. Seguiranno ulteriori interventi dal 13 al 15 novembre e dal 18 al 20 novembre, sempre con chiusure parziali e limitazioni alla velocità per consentire le operazioni in sicurezza. La segnaletica temporanea sarà installata dall’Amts. Dall’ente comunale «si invita l’utenza a prestare attenzione alle indicazioni sul posto e a pianificare i percorsi alternativi».

Anche a ottobre l’asse attrezzato di Catania era stato chiuso al traffico. In quella occasione, stando sempre a quanto comunicato dall’ufficio stampa del Comune, la chiusura era stata necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati. In particolare, dal 21 al 29 ottobre, l’amministrazione comunale aveva disposto la temporanea chiusura al traffico in direzione Librino per i veicoli provenienti da corso Indipendenza. Limiti di velocità erano stati introdotti in diversi tratti dell’importante arteria cittadina di scorrimento veloce.