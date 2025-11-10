Catania, asse attrezzato chiuso al traffico per lavori

10/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Da domani martedì 11 a giovedì 20 novembre l’asse attrezzato di Catania sarà parzialmente chiuso per lavori di manutenzione.

Chiuso l’asse attrezzato di Catania

Il completamento degli interventi di manutenzione, scerbamento, pulizia e verifica della pubblica illuminazione. È questo il motivo per cui l’asse attrezzato sarà temporaneamente chiuso al traffico, in più fasi, nel corso del mese di novembre. «I nuovi lavori – si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Catania – garantiranno il ripristino e la sicurezza dell’importante arteria cittadina».

Il calendario

La prima chiusura è prevista dalle 9 di martedì 11 novembre fino alle 6 di giovedì 13, con deviazione obbligatoria all’uscita Zia Lisa. Seguiranno ulteriori interventi dal 13 al 15 novembre e dal 18 al 20 novembre, sempre con chiusure parziali e limitazioni alla velocità per consentire le operazioni in sicurezza. La segnaletica temporanea sarà installata dall’Amts. Dall’ente comunale «si invita l’utenza a prestare attenzione alle indicazioni sul posto e a pianificare i percorsi alternativi».

Anche a ottobre l’asse attrezzato di Catania era stato chiuso al traffico. In quella occasione, stando sempre a quanto comunicato dall’ufficio stampa del Comune, la chiusura era stata necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati. In particolare, dal 21 al 29 ottobre, l’amministrazione comunale aveva disposto la temporanea chiusura al traffico in direzione Librino per i veicoli provenienti da corso Indipendenza. Limiti di velocità erano stati introdotti in diversi tratti dell’importante arteria cittadina di scorrimento veloce.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Cuffaro e il timore delle indagini: la richiesta a Uomo 4 per una macchina: «Sportelli… minchiate… controlla tutto»
Leggi la notizia

Da domani martedì 11 a giovedì 20 novembre l’asse attrezzato di Catania sarà parzialmente chiuso per lavori di manutenzione. Chiuso l’asse attrezzato di Catania Il completamento degli interventi di manutenzione, scerbamento, pulizia e verifica della pubblica illuminazione. È questo il motivo per cui l’asse attrezzato sarà temporaneamente chiuso al traffico, in più fasi, nel corso […]

Cuffaro e la moglie del pm nella DC. Abbadessa dalle Europee alle consulenze in Regione: «Ho diritto all’ingenuità»
Leggi la notizia

Da domani martedì 11 a giovedì 20 novembre l’asse attrezzato di Catania sarà parzialmente chiuso per lavori di manutenzione. Chiuso l’asse attrezzato di Catania Il completamento degli interventi di manutenzione, scerbamento, pulizia e verifica della pubblica illuminazione. È questo il motivo per cui l’asse attrezzato sarà temporaneamente chiuso al traffico, in più fasi, nel corso […]

Catania, spari contro un panificio nella notte
Leggi la notizia

Da domani martedì 11 a giovedì 20 novembre l’asse attrezzato di Catania sarà parzialmente chiuso per lavori di manutenzione. Chiuso l’asse attrezzato di Catania Il completamento degli interventi di manutenzione, scerbamento, pulizia e verifica della pubblica illuminazione. È questo il motivo per cui l’asse attrezzato sarà temporaneamente chiuso al traffico, in più fasi, nel corso […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]