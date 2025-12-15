Assalto armato in un supermercato di Catania: dipendenti sequestrati e legati

Quattro persone armate di pistola hanno assalito, poco prima dell’alba a Catania, un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi. Stando a ciò che emerge da una prima ricostruzione di quanto accaduto, i quattro avrebbero sequestrato e legato due dipendenti. Una volta bloccati i lavoratori, avrebbero tentato di aprire la cassaforte usando un flex. Ma non ci sarebbero riusciti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

L’assalto a un supermercato di Catania

Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, i quattro per l’assalto avrebbero atteso l’arrivo di due dipendenti del supermercato di Catania incaricati dell’apertura. A quel punto, sotto la minaccia dell’arma, li hanno sequestrati e legati utilizzando delle fascette di plastica. Subito dopo si sarebbero messi all’assalto della cassaforte. Stando a ciò che risulta agli investigatori, i quattro avrebbero tentato di aprirla utilizzando un flex, ma senza riuscirci. Prima di fuggire, però, i quattro hanno rapinato i due dipendenti del supermercato rubando i loro portafogli.

Le indagini

Sul posto, davanti al supermercato di via Sabato Martelli Castaldi oggetto dell’assalto, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania. I militari hanno effettuato tutti i rilievi che potranno essere utili alle indagini. Sono in corso, infatti, le investigazioni, per individuare gli autori dell’assalto.

