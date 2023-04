Floridia, assalto al pollaio: 56enne lancia pietre contro gli animali e colpisce pure il titolare

L’assalto a un pollaio. L’episodio è avvenuto a Floridia (in provincia di Siracusa) dove un siracusano 56enne, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, ha improvvisamente iniziato a scagliare pietre contro gli animali. Nel tentativo di fermarlo, anche il titolare del pollaio è stato colpito dalla pioggia di sassi e ha riportato delle lievi lesioni. A quel punto, la vittima ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, l’aggressore si è scagliato anche contro i militari che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.