Gli eventi del weekend in giro per la Sicilia

Il fine settimana finalmente è arrivato! Per alcuni in un batter d’occhio, per altri questi giorni sembrano essere durati un’eternità. Ma non importa più perché è tempo di godersi e concedersi alle cose che vi fanno stare meglio. Una selezione di eventi alla scoperta dei capoluoghi siciliani, di opere teatrali e passeggiate all’aria aperta. Prendete carta e penna e segnate i vostri preferiti. Buon divertimento e buon weekend!