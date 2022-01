La procura di Agrigento ha individuato gli autori del danneggiamento alla Scala dei Turchi . La scogliera di marna bianca che, sabato scorso, è apparsa imbrattata con ossido di ferro in polvere di colore rosso sangue. « Un colpo al cuore », come l'hanno definita sia la sindaca Sabrina Lattuca che i giovani volontari che si sono impegnati per ripulire , che è stato sanato nel giro di 24 ore. La procura aveva subito aperto un'inchiesta a carico di ignoti per danneggiamento di bene avente valore paesaggistico .

La procura di Agrigento ha individuato gli autori del danneggiamento alla Scala dei Turchi. La scogliera di marna bianca che, sabato scorso, è apparsa imbrattata con ossido di ferro in polvere di colore rosso sangue. «Un colpo al cuore», come l'hanno definita sia la sindaca Sabrina Lattuca che i giovani volontari che si sono impegnati per ripulire, che è stato sanato nel giro di 24 ore. La procura aveva subito aperto un'inchiesta a carico di ignoti per danneggiamento di bene avente valore paesaggistico.

I carabinieri hanno acquisito le immagini le immagini delle telecamere già attive sul posto per il progetto Bess dell’università di Messina - che le usa come strumenti per studiare parametri metereologici e visivi delle spiagge - e hanno acquisito informazioni sulla vendita del prodotto usato per l'imbrattamento. Così sono arrivati a individuare i responsabili, sulla cui identità ancora non si sa nulla.