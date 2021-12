Le elezioni di secondo livello per la nomina di presidenti e consigli dei Liberi consorzi vanno spedite verso il rinvio. Oggi il tema era nell'ordine del giorno della commissione parlamentare Affari istituzionali dell'Ars, che a maggioranza, con la sola astensione del presidente, il forzista Stefano Pellegrino e dei due componenti del Movimento 5 Stelle, ha dato il via libera a un disegno che punta a posticipare il voto, previsto per delibera di giunta per il prossimo 22 gennaio.