Come i Montecchi e i Capuleti ma in salsa siciliana. La fine di una relazione tra due ventenni si è trasformata in una rissa fra le due famiglie. È accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per interrompere una lite nel centro del paese che ha coinvolto i due ex fidanzati e i loro familiari, due donne di 50 e 44 anni e un uomo di 28 anni. I cinque sono stati tutti denunciati.