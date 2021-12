Benvenuto dicembre, gli eventi in Sicilia

Finalmente è arrivato quel mese dell’anno in cui la popolazione si divide in: amanti seriali del Natale e odiatori compulsivi delle festività .

Finalmente è arrivato quel mese dell’anno in cui la popolazione si divide in: amanti seriali del Natale e odiatori compulsivi delle festività.

E tra un «buone feste a te e famiglia» o un «ti posso augurare buon Natale se non turbo la tua sensibilità», ecco a voi una selezione di eventi speciali, dove elfi e renne non saranno ammessi. Nel frattempo vi ricordiamo che a partire dal 6 dicembre per accedere ad eventi, teatri, cinema e concerti, sarà necessario esibire il green pass.

__________________________

• Proiezione film "Punta Sacra"



// 3 dicembre 2021 ore 21

Monastero dei Benedettini - Auditorium De Carlo

Catania, piazza Dante, 32

Per informazioni consultare l'evento Facebook

__________________________

• Spettacolo "Separati ma non troppo"

// 4 dicembre 2021 ore 17.30 e 21, 5 dicembre 2021 ore 21

Teatro Don Bosco

Catania, viale Mario Rapisardi, 56

Per informazioni consultare l’evento Facebook

__________________________

• Mario Venuti LIVE

// 4 dicembre 2021 ore 21

Teatro Massimo Bellini

Catania, via Giuseppe Perrotta, 12

Per informazioni consultare il sito

__________________________

• Fortino Slow Food

// 5 dicembre 2021 ore 9

Catania, piazza Palestro

Per informazioni consultare l’evento Facebook

__________________________

• Natale al Palagiotto

// Fino al 27 dicembre 2021

Palagiotto

Palermo, piazzale Giotto

Per informazioni consultare il sito

__________________________

• DeGusti Arte

// Dal 3 dicembre 2021 al 5 dicembre 2021 dalle ore 10 a mezzanotte

Teatro Bellini

Palermo, piazza Bellini, 7

Per informazioni consultare il sito

__________________________

• Palermo “manciataria”

// 4 dicembre 2021 dalle ore 17.30

Palermo, piazza Marina

Per informazioni inviare una mail al seguente indirizzo: esplorasitisicilia@gmail.com

__________________________

• Mario Venuti LIVE

// 5 dicembre 2021 ore 21

Real Teatro Santa Cecilia

Palermo, Vicolo del Teatro Santa Cecilia, 5

Per informazioni consultare il sito

__________________________

• Milazzo Gourmet

// Dal 3 dicembre 2021 al 5 dicembre 2021 dalle ore 18

Castello

Milazzo, salita Castello

Per informazioni consultare il sito

__________________________

• “Vorrei scrivere la mia vita col canto" di Mario Sorbello

// 5 dicembre 2021 ore 20

Piccolo Teatro del Mercato

Ragusa, via Scale Duca, 8

Per informazioni chiamare al 333 8589882

__________________________

• Donna Creativa

// 4 e 5 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle 21.30

Antico Mercato di Ortigia

Siracusa, via Trento, 5

Per informazioni consultare l’evento Facebook