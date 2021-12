Arresto in flagranza per estorsione a Caltanissetta . Un 41enne è stato bloccato dai carabinieri della stazione del capoluogo nisseno, in collaborazione con la sezione operativa le nucleo radiomobile, vicino all'abitazione della vittima, una donna di 71 anni .

Arresto in flagranza per estorsione a Caltanissetta. Un 41enne è stato bloccato dai carabinieri della stazione del capoluogo nisseno, in collaborazione con la sezione operativa le nucleo radiomobile, vicino all'abitazione della vittima, una donna di 71 anni.

L'uomo da tempo le avrebbe sottratto grosse quantità di denaro. Nell'ultimo caso si trattava di quattromila euro in contanti. Dopo l'arresto, l'uomo ha ammesso di avere ricevuto dalla donna 58mila euro in pochi anni, con la minaccia di diffondere video compromettenti ma inesistenti. Il 41enne è finito in carcere.