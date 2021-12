Il pranzo dai suoceri è costato caro a un 49enne di Francofonte . L'uomo, che si trovava ai domiciliari, è stato arrestato per evasione dopo che i carabinieri non lo hanno trovato in casa.

I militari hanno rintracciato il 49enne a casa dei genitori della moglie. Davanti a loro si è giustificato sostenendo di essere sorpreso di vederli arrivare all'orario di pranzo e di avere la propria abitazione per non rinunciare al momento di convivialità. Il caso è stato sottoposto al magistrato di sorveglianza. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo è stato collocato nuovamente ai domiciliari.