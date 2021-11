Gli eventi di novembre a cui partecipare

«Novembre col bene che ti voglio…» Ah non faceva così quella nota canzone? Beh, peccato. Il mese di novembre ci stupisce ancora con una presenza quasi ingombrante di eventi artistici , che spaziano dalla musica, passando alla pittura fino al teatro , fino ad arrivare ad eventi cioccolatosi (come avrete modo di leggere continuando l’articolo).

«Novembre col bene che ti voglio…» Ah non faceva così quella nota canzone? Beh, peccato. Il mese di novembre ci stupisce ancora con una presenza quasi ingombrante di eventi artistici, che spaziano dalla musica, passando alla pittura fino al teatro, fino ad arrivare ad eventi cioccolatosi (come avrete modo di leggere continuando l’articolo).

Le persone - in questo periodo storico più che mai - hanno tanta voglia di scoprire, lasciarsi incuriosire dalle novità e creare nuove sinergie per la realizzazione di progetti. Ecco perché nella selezione creata per voi per Whatsapp in Sicily, anche questa settimana non mancano le manifestazioni a cui partecipare per alleviare la propria anima dal tran tran giornaliero.

Ci auguriamo che possiate sempre trovare il tempo da dedicare alle attività che amate di più.

Buona lettura.

______________________________

• Mostra personale di Giovanni Consoli

// Fino al 17 novembre 2021

Open

Catania, via Porta di Ferro, 38

Per informazioni consultare l’evento Facebook

______________________________

• Over and over again - Franco Battiato e i 40 anni de "la voce del padrone"

// 12 novembre 2021 ore 20.30

Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”

Catania, piazza Vincenzo Bellini

Per informazioni consultare la pagine Facebook

______________________________

• Lego Day

// 13 novembre 2021 ore 10.30

Ludum

Misterbianco, contrada Cubba Marletta, 4

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• Campari Red Passion Event

// 14 novembre 2021 ore 20.30

MA

Catania, via Vela, 6

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• Concerto di Kurt Elling

// 12 e 13 novembre 2021 ore 19.00 e 21.30

Real Teatro Santa Cecilia

Palermo, vicolo del Teatro Santa Cecilia, 5

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• Palermo Manciataria

// 13 novembre 2021 ore 17.30

Palazzo Chiaramonte (Steri)

Palermo, piazza Maria

Per informazioni chiamare al 392 5816343

______________________________

• Animales, lo spettacolo del Cervantes

// 13 novembre 2021 ore 18

Museo delle Marionette Antonio Pasqualino

Palermo, piazza Antonio Pasqualino, 5

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• "The French Dispatch"

// Fino al 14 novembre 2021 ore 22.30

Cinema Rouge et Noir

Palermo, piazza Verdi, 8

Per informazioni consultare la pagina Facebook

______________________________

• Chocomoments

// 14 ottobre 2021 dalle ore 10

Piazza Cairoli

Messina, piazza Cairoli

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• Mostra “Ad Sidera. C’era una volta Celeste.”

// Fino al 14 ottobre dalle ore 16.30 alle 21.30

Ex Convento del Carmine

Modica, piazza Giacomo Matteotti, 4

Per informazioni consultare il sito web

______________________________

• San Martino Puppet Fest

// Fino al 14 novembre

Itinerante Siracusa

Per informazioni consultare il sito web