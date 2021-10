Affluenza

«Auguri al nuovo sindaco Rosario Lo Faro». A riconoscere la vittoria dell'avversario è stato il sindaco uscente Saverio Bosco. Il nuovo primo cittadino è l'esponente sostenuto da Movimento 5 stelle e dalle liste Lentini operosa, Per Lentini e Lentinesi insieme. «Sono stati cinque anni difficili, intensi ma bellissimi, per chi come me, crede nella politica, non c’è ruolo politico più nobile che servire la propria città - ha scritto l'ormai ex sindaco in un post su Facebook -. Ringrazio tutti i cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto, ringrazio la mia squadra di governo che fino all’ultimo giorno ha lavorato per la nostra comunità. La città, adesso, ha bisogno di pace e di armonia, ora è il momento di unirla, la campagna elettorale è finita, lavoriamo tutti affinché il percorso di risanamento e ricostruzione continui».