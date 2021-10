Sezioni scrutinate 17 su 17

Ida Carmina





1493 voti 15,61%







Giovanni Hamel

985 voti 10,30%









Salvo Iacono

2439 voti 25,50%















Rino Lattuca

2157 voti 22,55%



















Calogero Martello

2491 voti 26,04%



Sarà ballottaggio a Porto Empedocle per l'elezione del nuovo sindaco. A contendersi la fascia saranno Calogero Martello (26,04 per cento), sostenuto anche da Forza Italia, e Salvo Iacono (25,50 per cento). Principale delusa della tornata elettorale è senz'altro Ida Carmina. La sindaca uscente si è presentata ai nastri di partenza con il solo simbolo del Movimento 5 stelle, ripronendo così la soluzione che cinque anni fa le aveva garantito la vittoria.

Quest'anno però l'esito è stato diverso: Carmina è arrivata quarta su cinque, con il 15,61 per cento. A superarla anche Rino Lattuca (22,55 per cento), che per un po' ha sperato nel ballottaggio. A scrutinio concluso, ultimo Giovanni Hamel con 10,30 per cento. Tra quindici giorni molta importanza lo avranno le alleanze tra i due contendenti e gli esclusi.