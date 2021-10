Comunali 2021 ad Alcamo, tutti i risultati

GIUSY BOSCO

15,49 %

Udc, Pd, Centrali per la Sicilia









MASSIMO CASSARÀ

33,85 %

Cantiere Popolare, Siamo Alcamo, Via, Alba, Autonomisti, Con Alcamo nel cuore, Lega, Forza Italia









ALESSANDRO FUNDARÒ

6,49 %

Fratelli d'Italia









DOMENICO SURDI

44,17 %

ABC - Alcamo Bene Comune, Avanti con Surdi, Movimento 5 Stelle









Corsa a quattro ad Alcamo, con tre candidati che proveranno a insidiare il sindaco uscente Domenico Surdi, eletto cinque anni fa forte dell'appoggio della sola lista del Movimento 5 Stelle. Strane le alleanze, con Giusy Bosco, unica donna in corsa, appoggiata tra gli altri da Partito Democratico e Udc, che lascia per l'occasione il centrodestra. Centrodestra che, da Forza Italia alla Lega, passando per gli Autonomisti, sostiene l'imprenditore agricolo Massimo Cassarà. Corre da solo invece Alessandro Fundarò, candidato unico di Fratelli d'Italia. Alle urne si è recato il 62,04 per cento, 10,25 punti percentuali in meno rispetto alle ultime Amministrative.