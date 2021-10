Integrazione, solidarietà e inclusività

Quando mi è stato proposto di scrivere, apportando un mio contributo all’interno della rubrica, ho subito pensato che potesse essere un modo semplice e diretto per far conoscere, ai più, una realtà magari sconosciuta.

Quando mi è stato proposto di scrivere, apportando un mio contributo all’interno della rubrica, ho subito pensato che potesse essere un modo semplice e diretto per far conoscere, ai più, una realtà magari sconosciuta.

Desidero soffermarmi, in senso lato, sull’integrazione.

Motivo? Perché credo fortemente in questa parola che, oltre a essere un vocabolo, è un modus vivendi e un valore che ben si sposa con altri quali solidarietà e inclusività.

Da un po' faccio parte di un'associazione, Refugees Welcome Italia, all'interno della quale sono una volontaria attivista. Tale realtà include gli ideali sopra citati e altri ancora; mi è subito piaciuta l'aria che si respirava, e si respira, che sa di umanità, ospitalità e condivisione.

Cosa faccio? Cosa facciamo?

Mettiamo in contatto i rifugiati con le famiglie propense a ospitarli condividendo le proprie abitudini e stili di vita integrandoli con quelli dell'ospitato, in un’ottica di melting pot. Come psicologa e psicoterapeuta ritengo che empatizzare (“mettersi nei panni dell'altro”) sia a dir poco fondamentale; domandarsi “chissà cosa prova, cos’ha vissuto, come si sente”, e ancora “come mi sentirei al posto suo?” ci renderebbe persone migliori. Questo è un punto saldo di ciò che penso e faccio, sempre. Per lavoro e nel privato, a 360°.

Noi di Refugees ci occupiamo di accoglienza in famiglia (promuovendola), di mentoring e di coabitazioni solidali. L'attivismo che promuoviamo al fianco dei rifugiati che vivendo nel nostro paese incontrano svariate barriere (che impediscono loro l’espressione di se stessi, delle proprie capacità, aspirazioni e propositi) è importante per una Catania aperta, disponibile e curiosa. Siamo animati dal desiderio di rafforzare la coesione sociale nella nostra comunità contribuendo alla creazione di "conoscenza" reciproca, costruzione di relazioni tra le persone aiutandole a superare paure, stereotipi e pregiudizi. In questo periodo, più che mai, abbiamo ricevuto molte richieste da famiglie dell'hinterland catanese, e non solo, disposte a ospitare afghani e altre nazionalità; ciò potrebbe anche essere conseguenza di riscatto dell’isolamento forzato all’interno del quale tutti noi ci siamo trovati da quando è iniziata la pandemia. Chi lo sa che la paura del contagio, vigente da più di un anno e mezzo a questa parte, non abbia generato una crescente voglia di contaminarsi - mescolarsi - mischiarsi e unirsi gli uni con gli altri.

Come associazione abbiamo deciso di aderire al Pop Up Market Sicily con l'idea di farci conoscere; sono state tante le persone che si sono avvicinate a noi, segno di una Catania inclusiva e desiderosa di accogliere l'altro, il "diverso". Tale termine, ahimè troppe volte utilizzato in modo spregiativo, non per forza deve avere un’accezione negativa, anzi! La diversità può rappresentare ricchezza e accrescimento non soltanto per gli altri ma anche per se stessi. Il boom di disponibilità e voglia di rendersi utili, di "aiutare" verosimilmente è sinonimo del desiderio di non rimanere chiusi all'interno della propria piccola, rigida e conosciuta realtà.

Ps: ah, io mi sono molto divertita all’evento, ho parlato con tantissime persone e mi sa proprio che in tanti, a vario titolo, entreranno a far parte della nostra squadra per promuovere una società più integrata e solidale.

Stay tuned.

Sito web: www.refugees-welcome.it

Mail: catania@refugees-welcome.it

Fb: Refugees Welcome Italia-Catania