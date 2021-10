La giornata elettorale che vede 42 Comuni dell'Isola impegnati a eleggere sindaci e consiglieri comunali va avanti. Il dato che emerge alle 19 è sempre quello di una maggiore astensione rispetto all'ultima chiamata elettorale. Gli elettori che finora sono andati a votare sono 183.402, su un totale di 539.695 degli aventi diritto , per una media regionale che si attesta sul 33,98 per cento . Alle 12 di stamattina , la percentuale dei votanti era stata di appena il 10,77 per cento, minore rispetto alle amministrative precedenti. La provincia in cui si registra l'affluenza più alta - con il 40,40 per cento e un totale di 27.974 votanti - è quella di Messina , dove ci sono 15 Comuni impegnati nella partita elettorale.

I dati comunicati dalla Regione, che fotografano l'affluenza alle ore 19, dicono che nell'Agrigentino è andato a votare il 31,70 per cento. In provincia di Caltanissetta finora ha votato il 26,88 per cento, per un totale di 7548 elettori. Nel Catanese sono stati 38589 - il 32,09 per cento - che hanno esercitato il loro diritto al voto. A Enna, dove a votare sono i cittadini di Calascibetta, sono stati 1660 - il 27,59 per cento - a votare. Nel Palermitano, alle 19, hanno votato 8754 elettori - il 32,11 per cento. In provincia di Ragusa, dove a essere chiamati al voto sono solo i cittadini di Vittoria, i votanti - il 33,95 per cento - sono 17229. In provincia di Siracusa alle 19 hanno espresso il proprio voto 32244 elettori, per una percentuale del 34,41per cento. Infine, nel Trapanese, dove votano i cittadini di Alcamo e Calatafimi-Segesta, i votanti sono 17309, per una percentuale del 36,78 per cento.