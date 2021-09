«Proprio in queste ore si sta aggiungendo un nuovo amico, un nuovo compagno di viaggio di Palermo, una persona stimata, l'onorevole Scoma , che oltretutto viene da sinistra, da Italia Viva. Da Renzi». Ad annunciarlo è Matteo Salvini in un'intervista a LaC News 24, durante la sua visita a Catanzaro.

Francesco Scoma, deputato nazionale, dal 2020 tra le fila di Italia Viva, ben poco ha avuto da spartire politicamente con la sinistra. Già vicesindaco di Diego Cammarata a Palermo sotto i colori di Forza Italia, con cui è anche stato eletto alla Camera, Scoma è accostato al partito di Salvini da diverse settimane e sarebbe uno dei nomi circolati con insistenza sul fronte di centrodestra per una candidatura a primo cittadino del capoluogo di regione.

«Nel dare il mio benvenuto all'onorevole Francesco Scoma nella Lega voglio rimarcare la linea del nostro partito di aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi che condividano le nostre battaglie di buonsenso - dice il coordinatore regionale Nino Minardo -L'adesione di Francesco, a cui mi legano anche una profonda amicizia e l'avere condiviso parecchie iniziative politiche in passato, è l'ennesima riprova di come questa linea in Sicilia si stia rivelando assolutamente vincente».

«Accogliamo con grande piacere il ritorno a casa nel centrodestra dell'amico Francesco Scoma - dicono Vincenzo Figuccia e Alessandro Anello - uomo di grande esperienza e competenza. La Lega moderata cresce in Sicilia a testimonianza del grande lavoro fatto dal segretario regionale Nino Minardo e da tutta la classe dirigente. Un altro tassello importante di un grande mosaico, che porterà presto il partito a essere la prima forza in Sicilia». Prosegue così la fuga in salsa siciliana da Italia Viva.