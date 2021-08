Le 10 località siciliane da visitare prima che finiscano le ferie

L’estate (per fortuna) non sta finendo e abbiamo quindi pensato di stupirvi con effetti speciali anzi turistici. Abbiamo selezionato per voi le dieci località turistiche siciliane più gettonate di sempre, per permettere a chi non è ancora andato in vacanza o non vuole allontanarsi troppo, di fare comunque il turista. Cappello, borraccia, cellulare carico e macchina fotografica. No, non saranno necessari i sandali col calzino a meno che non siate Chiara Ferragni e Fedez.