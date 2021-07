Una imbarcazione da diporto con cabina ha preso fuoco questa mattina al largo di Cala Azzurra a Favignana , poco distante dal faro di Punta Marsal a . Nessun ferito , solo tanta paura per i quattro turisti italiani a bordo.

L'imbarcazione si trovava ancorata quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, all'improvviso è scoppiato l'incendio. I quattro sono riusciti ad abbandonare il natante a bordo di un tender e raggiungere la riva. L'intensa colonna di fumo nero era ben visibile dalla spiaggia, presa d'assalto dai bagnanti.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera. Si è alzato in volo anche un Atr42 della guardia costiera per verificare eventuali sversamenti di carburante in mare. Le indagini sono affidate alla guardia costiera di Favignana.