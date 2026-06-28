È stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 31enne, che nella tarda serata di ieri si è reso responsabile di diverse azioni aggressive per strada. Tutto è avvenuto a San Michele di Ganzaria, nel Catanese, in un parcheggio nei pressi di piazza Giovanni Spampinato. Quando sono arrivati i carabinieri c’era ancora in corso un’animata discussione tra due persone, segnalata al 112 Numero Unico di Emergenza.

Raccolti dai presenti elementi utili a ricostruire l’accaduto, i carabinieri hanno appreso che, poco prima, un 31enne di origini straniere aveva avvicinato alcune ragazzine, per poi cominciare a ingiuriarle. Un 33enne sarebbe intervenuto per allontanarlo, ma questi se la sarebbe presa anche con lui. L’alterco sarebbe poi degenerato con alcuni spintoni ed anche una breve colluttazione.

Il 31enne, probabilmente ubriaco, ad un certo punto sarebbe scomparso per poi tornare nel parcheggio e ricominciare a spintonare l’altro uomo. Questa volta armato di coltello. A quel punto, ricostruita l’intera vicenda, i carabinieri lo hanno bloccato in sicurezza ed identificato, trovandogli addosso ancora l’arma. Un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16,5 cm di cui 6,5 di lama appuntita, che ovviamente è stato sequestrato. L’episodio, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti tra i presenti, si è concluso con il deferimento del 31 enne all’autorità giudiziaria.