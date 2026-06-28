Visite oculistiche gratuite alla moschea di Catania: il progetto di studio Ammyra e fondazione Myra

28/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Uno screening visivo gratuito alla moschea di Catania. È il progetto di collaborazione tra lo studio Ammyra e la fondazione Myra, con al centro attività socio sanitarie in ambito oculistico. Con le visite effettuate dai volontari, presenti alla moschea della Misericordia di piazza Cutelli, la più grande della Sicilia. «Si tratta della prima tappa della campagna itinerante di visite oculistiche gratuite – racconta Nicola Armonium, responsabile per le relazioni con le istituzioni della fondazione Myra – ma il progetto è più ampio». In questa fase sono previste le visite degli oculisti volontari dello studio Ammyra: dal controllo della acuità visiva allo screening della pressione dell’occhio. Dopo Catania, ci si sposterà in altre città siciliane.

Un’iniziativa che, secondo Kheit Abdelhafid – imam di Catania, presidente della comunità islamica di Sicilia e vice nazionale -, dimostra come «salute, solidarietà e dialogo possono camminare insieme. Questo significa essere presenti dove vivono le persone, ascoltare i loro bisogni e trasformare i valori in azioni concrete». Ringraziando i promotori per «l’attenzione particolare alle persone più vulnerabili e a chi vive condizioni di fragilità o difficoltà economica – continua l’imam -. Garantire loro l’accesso alla prevenzione significa affermare il diritto alla salute senza lasciare indietro nessuno». Sottolineando come le porte della moschea rimangano aperte a iniziative di costruzione sul territorio.

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