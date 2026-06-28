Su social si spacciavano per professionisti del ritocco estetico, due denunce

28/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non avevano alcun titolo, eppure si proponevano sui social network come professionisti del ritocco estetico. È la scoperta fatta da carabinieri di Terrasini e dal Nas di Palermo che hanno denunciato una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, per esercizio abusivo di una professione medica. L’attività investigativa è scattata lo scorso aprile. A seguito della denuncia presentata da una cliente, rimasta profondamente insoddisfatta da un trattamento di medicina estetica ricevuto a fine marzo.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire il raggio d’azione dei due indagati che, attraverso inserzioni pubblicitarie su una pagina social, promuovevano sedute e interventi estetici. Questi ultimi venivano poi eseguiti in totale assenza di autorizzazioni e competenze mediche, in un Bed & breakfast di Palermo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni in uso ai due indagati a Gela e Niscemi. Durante le quali sono stati sequestri numerosi dispositivi medici e medicinali specifici per uso estetico. Ma anche dispositivi informatici utilizzati per la gestione dell’attività e ulteriore materiale ritenuto riconducibile alla conduzione abusiva della professione medica.

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