Inaugurata a Biancavilla la nuova piazza Falcone e Borsellino e il Parco Baden-Powell

27/06/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Una folla festante e centinaia di bambini hanno gremito ieri pomeriggio a Biancavilla il quartiere Spartiviale per l’inaugurazione della nuova Piazza Falcone e Borsellino e del Parco Giochi “Baden-Powell”, alla presenza del Prefetto di Catania Pietro Signoriello e del senatore Salvo Sallemi, componente della commissione Nazionale Antimafia.

L’inaugurazione e la partecipazione della comunità

La cerimonia, alla quale hanno partecipato le forze dell’ordine, i ragazzi del Gruppo Scout Biancavilla 1 dell’Agesci e del Grest della chiesa del SS. Salvatore, si è trasformata in un momento di autentica e gioiosa comunità. Subito dopo il taglio del nastro, i più piccoli hanno letteralmente battezzato le nuove attrezzature ludiche, restituendo vita a un’area attesa da anni. L’intervento di riqualificazione ha restituito al quartiere uno spazio accessibile a tutti, con marciapiedi senza barriere architettoniche, moderne strutture per il gioco e il relax e la piantumazione di centinaia di nuovi alberi. Al centro della piazza, a custodire il valore dell’opera, il ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia e della difesa della legalità.

«Questa non è solo una piazza restaurata: è il simbolo tangibile della rigenerazione urbana e sociale di un intero quartiere. Dopo anni di attesa, restituiamo ai cittadini un luogo di incontro, legalità e memoria. Un ringraziamento speciale va a don Salvatore Verzì, che per 25 anni ha trasformato queste pietre in comunità: a lui, che lascia la nostra città per Bronte, va la nostra infinita gratitudine» ha dichiarato l’amministrazione.

Gli interventi delle istituzioni

«Chi porta avanti progetti di rigenerazione urbana – ha sottolineato il Prefetto Signoriello – ha voglia di futuro. Biancavilla ha dimostrato di avere questa voglia. Oggi rivolgo un invito ai giovani: siate voi il baluardo della legalità, ogni giorno, con il coraggio e la coerenza che Falcone e Borsellino ci hanno insegnato. Questa piazza è un monito e una speranza insieme».

«A 34 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio – ha affermato il senatore Sallemi – rinnovare la memoria di Falcone e Borsellino non è un atto dovuto, ma una scelta di campo. Biancavilla ha fatto questa scelta con coraggio, trasformando il ricordo in un luogo vivo, frequentato dai bambini e dalle famiglie. È così che si costruisce una coscienza civile duratura». «Consegniamo questa piazza ai cittadini: è vostra, è di tutti noi – ha concluso il sindaco -. Prendetevene cura come fosse il salotto di casa vostra, perché questo luogo è la vostra casa, il vostro spazio, la vostra storia. E siate sempre orgogliosi della vostra città. Amatela, rispettatela, difendetela».

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