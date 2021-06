Un 54enne di Augusta, già pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di essere l'autore di un furto in un appartamento. L'uomo è risultato già sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanamento da casa negli orari notturni.

Tuttavia è stato fermato poco dopo essere uscito da un'abitazione in cui era entrato forzando la porta d'ingresso. L'uomo aveva portato via oggetti in oro, bigiotteria e altri effetti personali, tutti poi restituiti al legittimo proprietario. Alla vista dei militari il 54enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari. Dopo essere stato portato in caserma per le formalità di rito, l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.