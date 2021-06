Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 114, all'altezza del chilometro 135+300 tra Sortino e Melilli, nel Siracusano. Nell'impatto tra due veicoli, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è morta una persone e due sono rimaste ferite. Per i soccorsi è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Particolare che ha imposto la chiusura della carreggiata in direzione Catania.