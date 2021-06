Arrestato un uomo di 71 anni, condannato in via definitiva a sette anni di reclusione. Già ad aprile del 2018 era stato posto agli arresti domiciliar i , con l'accusa di violenze sessuali nei confronti di una minorenne che faceva la commessa in un negozio del Siracusano.

Sull'uomo, che era solito girovagare in auto con una ragazza e intrattenersi nei locali di un'associazione di volontariato, nel 2017 erano scattate le indagini da parte degli investigatori. Queste avevano portato il giudice per le indagini preliminari a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente mutata in arresti domiciliari fino alla conclusione giudiziaria della vicenda. La sentenza definitiva ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del 70enne, che è stato condotto in carcere.