Controlli dei carabinieri di Siracusa nei giorni scorsi con l'intento di contrastare i reati su strada. I militari hanno controllato una cinquantina di veicoli. Una 38enne è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello con una lama di sette centimetri. Ai militari non ha saputo spiegare il motivo per cui lo teneva nella tasca laterale della bicicletta. Mentre trenta dosi di hashish sono state sequestrate in una piccionaia abbandonata nella zona di via Don Luigi Sturzo.

Nell'ambito dei controlli sul consumo di sostanze stupefacenti, sette persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish. Sanzioni anche per chi è stato trovato fuori casa dopo l'inizio del coprifuoco notturno.