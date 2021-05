A partire da oggi, lunedì 17 maggio , via libera in Sicilia alle prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 anche per i quarantenni . L'estensione della somministrazione del siero - per i nati dal 1972 al 1981 – è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione.

Da oggi si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi: restano esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie. Da domani inoltre, per tre giorni e fino a giovedì 20 maggio , gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli hub dell'Isola anche senza prenotazione. L'iniziativa del governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci punta all'immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il farmaco anglo-svedese.