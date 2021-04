Scommesse clandestine raccolte con un cellulare di ultima generazione in un'attività a Furci Siculo, in provincia di Messina, da un titolare privo di autorizzazioni. All'uomo, inoltre, i finanzieri del comando provinciale di Messina hanno trovato e sequestrato 200 grammi di marijuana. Per il centro scommesse è stato notificato un decreto di cessazione immediata dell’attività.

I finanzieri della compagnia di Taormina e il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Messina, hanno accertato che il titolare raccoglieva scommesse anche da allibratori esteri, non autorizzati a operare in Italia. Durante il controllo, è stata riscontrata anche la presenza di un uomo intento a effettuare una scommessa che è stato sanzionato per violazione della normativa anticovid.

All'interno dello stesso locale, poi, le fiamme gialle hanno trovato anche un involucro con 50 grammi di marijuana. Dalla perquisizione domiciliare del titolare dell'internet point sono stati rinvenuti altri 180 grammi della stessa sostanza stupefacente. La droga è stata sottoposta a sequestro. Alla sala scommesse abusiva sono stati apposti i sigilli, come disposto dal questore di Messina.