Nuovi controlli antidroga nella piazza di spaccio di via Italia 103, a Siracusa. La polizia, con la collaborazione del nueclo cinofili di Catania, ha rimosso e sequestrato una serie di cancelli in ferro installati abusivamente per proteggere l'accesso a uno stabile. L'obiettivo, ancora una volta, era quello di difendere l'attività illecita di vendita della droga.

Nel corso dell'operazione sono stati arrestati in flagranza di reato Concetto Genovese, 41 anni, e Gianluca Abate, di 42. I due sono stati trovati in possesso di diverse dosi di marijuana, cocaina e hashish. La droga sequestrata poteva fruttare nel complesso più di duemila euro. Genovese e Abate sono finiti ai domiciliari. Durante i controlli due persone sono stati denunciati per furto aggravato di energia.