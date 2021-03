« Viviana e Gioele sono precipitati (caduti o lanciati, ancora non si sa) in un pozzo con circa 50 centimetri di acqua e sono morti per asfissia . Tirati fuori, sono stati oggetto di una macabra messinscena per un depistaggio ». È questa la conclusione a cui sono arrivati i consulenti degli avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti che assistono Daniele Mondello , il marito di Viviana Parisi e padre del bambino di quattro anni . Entrambi trovati cadaveri tra i boschi di Caronia , lo scorso agosto, dopo l'incidente nella galleria Pizzo Turda lungo l' A20 Messina-Palermo con un furgoncino di tecnici della manutenzione autostradale .

«Nessuna uccisione del piccolo da parte della madre, nessun suicidio, nessun lancio dal famoso traliccio». Nella relazione anticipatoria depositata alla procura di Patti, in attesa dei risultati delle attività info-investigative, il team di esperti ipotizza si sia trattato di una «abile messinscena organizzata da una combinazione criminale motivata e coinvolta tramite la traslazione dei cadaveri in zone sensibili proprio per inscenare il suicidio o la disgrazia e allontanare da sé ogni responsabilità». Stando alla ricostruzione del pool di esperti di parte, madre e figlio sarebbero finiti contemporaneamente nel pozzo, nella cisterna o nell'invaso. «Poi i due corpi, in tempi diversi, sono stati estratti dal fondo del pozzo con le mani e con appositi strumenti da parte di qualche soggetto ignoto». Prima Viviana, tra la tarda sera del 3 agosto e la mattina del 4, dopo Gioele che non si esclude sia stato «conservato in un contenitore di plastica e poi posizionato sul luogo del rinvenimento», dove il corpicino è stato straziato da animali selvatici.

Una tesi che, stando a quanto ricostruito dai consulenti, sarebbe supportata da diversi elementi: lo stato dei corpi; la colorazione rosa dei denti; l'assenza di tracce di Viviana sul traliccio ai piedi del quale è stato ritrovato il suo cadavere dopo giorni di ricerche (nonostante un drone lo avesse ripreso ad appena 24 ore dalla scomparsa); l'impossibilità che la donna abbia percorso il tragitto fino al bosco (perché, come si legge nella relazione, «si sarebbe procurata graffi al volto, alle mani, alle gambe e avrebbe lasciato tracce su qualche rovo») e che si sia arrampicata sul traliccio («di metallo rovente, scivoloso, con rovi spinosi e pungenti, senza lasciare tracce»). Gli esperti di parte escludono, dunque, l'ipotesi di un omicidio-suicidio sostenuta da chi ha puntato tutto sul certificato medico (che attesta paranoia e crisi mistiche) ritrovato nell'auto di Viviana. Tra le richieste investigative dei tecnici del team, adesso, c'è quella di un ulteriore sopralluogo sui luoghi del rinvenimento dei cadaveri; di un ulteriore accesso ai corpi con l'autorizzazione all'uso delle apparecchiature laser 3D; attività investigative per individuare tutti i pozzi, le cisterne e i bacini artificiali (di proprietà e non) della zona per ispezionarli.