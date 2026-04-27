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Una lettera anonima con minacce e insulti è stata recapitata a casa di Fabio Mancuso, il sindaco di Adrano, in provincia di Catania. «Sei proprio un bastardo, coglione, lurido e mafioso…Per te che sei un porco è tutta normalità», si legge nella missiva. Poi arriva anche l’avvertimento: «Sappi che esiste il karma, tutto torna nella vita, le cose buone e anche quelle cattive».

Le parole di denuncia del sindaco di Adrano dopo la lettera

La lettera al sindaco di Adrano è stata recapitata direttamente al suo domicilio personale e, stando a quanto è emerso finora, è stata aperta da un familiare del primo cittadino. «L’odio non nasce mai dal nulla. Esso germoglia – afferma il sindaco – dove il confronto politico viene avvelenato sistematicamente. Sebbene si tratti di una frangia isolata, esiste una sparuta parte del dibattito cittadino che sceglie quotidianamente di sostituire le idee con l’astio e la critica con l’insulto. Alimentando – continua Mancuso – un clima di tensione di cui gesti simili sono la diretta conseguenza».

«Non attribuisco a nessuno la paternità di questo scritto», dice il sindaco di Adrano dopo avere ricevuto la lettera. «Saranno le autorità competenti, già informate, a fare luce sull’accaduto – sottolinea il primo cittadino – Tuttavia, esiste una responsabilità morale che ricade su chiunque scelga di inquinare il dibattito pubblico con parole violente. L’azione amministrativa – conclude il sindaco Mancuso – proseguirà con la consueta determinazione, senza lasciarci tentare da tentativi di condizionamento esterno o minacce».