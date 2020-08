Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa tra le campagne di Caronia da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato, lo scorso 8 agosto, il corpo di Viviana Parisi . L'ex militare è uno dei volontari che questa mattina ha risposto all'appello di Daniele Mondello , il padre del piccolo Gioele, per continuare le ricerche. Al momento sono in corso delle verifiche per stabilire se si tratta dei resti del corpo di Gioele. Si tratterebbe di un corpicino martoriato e non riconoscibile. Adesso, toccherà però ai familiari fare il riconoscimento ufficiale .

Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa tra le campagne di Caronia da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato, lo scorso 8 agosto, il corpo di Viviana Parisi. L'ex militare è uno dei volontari che questa mattina ha risposto all'appello di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, per continuare le ricerche. Al momento sono in corso delle verifiche per stabilire se si tratta dei resti del corpo di Gioele. Si tratterebbe di un corpicino martoriato e non riconoscibile. Adesso, toccherà però ai familiari fare il riconoscimento ufficiale.

Sul posto il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo, la polizia scientifica, i vigili del fuoco del Sapr e anche il geologo forense incaricato dalla procura. Oltre ad alcuni resti ossei, sarebbe stata ritrovata anche una magliettina che sarebbe compatibile con quella indossata dal piccolo al momento della sparizione dopo l'incidente stradale lungo l'autostrada Messina-Palermo avvenuto lo scorso 3 agosto. Secondo gli investigatori sarebbe «quasi certamente» del piccolo Gioele il corpo ritrovato poco fa nelle sterpaglie «ma per la certezza è necessario aspettare il riconoscimento». Intanto, sul posto del ritrovamento è arrivata anche la medica legale Elvira Spagnolo. È stata lei a eseguire l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la madre del piccolo. Esame autoptico che, finora, non è stato in grado di escludere nessuna ipotesi sulle cause della morte.

Erano stati i tanto cercati turisti del Nord Italia, qualche giorno fa, a dare la conferma del fatto che «il piccolo Gioele era vivo dopo l'incidente stradale». La coppia di coniugi si è presentata in una caserma dopo avere capito che gli appelli del procuratore e degli investigatori erano rivolti proprio a loro. «Il bambino aveva gli occhi aperti ed era in braccio alla madre con il viso appoggiato sulla spalla destra - hanno raccontato marito e moglie - in posizione verticale e senza alcuna ferita né sangue». I due turisti hanno inoltre precisato che «la donna camminava velocemente ma non correva. Riteniamo - hanno aggiunto - che non fosse seguita». Testimonianze ritenute attendibili dal pubblico ministero.