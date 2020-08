Non si hanno notizie da ieri pomeriggio di una donna e il suo bambino di quattro anni. Viviana Parisi è stata coinvolta in un incidente stradale sull' autostrada A20 Messina-Palermo , all'altezza di Caronia . Dopo l'incidente, la donna si sarebbe allontanata con il piccolo nelle campagne circostanti non dando più notizia di sé.

Non si hanno notizie da ieri pomeriggio di una donna e il suo bambino di quattro anni. Viviana Parisi è stata coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. Dopo l'incidente, la donna si sarebbe allontanata con il piccolo nelle campagne circostanti non dando più notizia di sé.

Non si esclude che possa avere perso l'orientamento. A dare l'allarme è stato il marito in serata, dopo non averla vista rincasara. La famiglia abita a Venetico, in provincia di Messina. Le ricerche sono in corso, la polizia stradale ha lanciato un appello a tutti coloro siano in grado di dare notizie utili alle indagini.