Un ristorante in via Dusmet e un panificio e un bar in via della Regione: sono le attività a cui la polizia di Catania ha comminato sanzioni per oltre 15.400 euro. Al ristorante, la task force ha rilevato carenze igienico-sanitarie e irregolarità strutturali. La sanzione per il titolare è stata di 6.255 euro per un soppalco abusivo, l’ampliamento dell’area di somministrazione e l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Nella cucina, inoltre, sono stati trovati otto chili di prodotti ittici senza tracciabilità, che h afatto aggiungere alla sanzione altri 1.500 euro.

Le sanzioni in via della Regione

Più critica la situazione in un panificio della zona di viale Della Regione. Le contestazioni, in questo caso, non riguardano solo l’occupazione di suolo pubblico e un gazebo abusivi, ma anche l’affissione di pubblicità non autorizzata e il danneggiamento della sede stradale. Per un totale di 1.645 euro. A preoccupare di più, però, sono state le criticità di tipo igienico-sanitario, comportando sanzioni per 6mila euro: 140 chili di salumi e di pane risultato ammuffito, ma essiccato e trasformato in mollica, usata per i preparati alimentari. Del tutto inutilizzabili, gli alimenti sequestrati sono stati affidati alla Gema per lo smaltimento dei rifiuti. Nella stessa zona, infine, sanzioni anche per un bar per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazione delle norme sulle barriere architettoniche all’interno del locale.