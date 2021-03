Non ce l’ha fatta Adriano Parisi , il giovane di 35 anni di Chiaramonte Gulfi che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale . L’uomo in sella alla sua moto stava percorrendo una strada comunale in contrada Pezze quando ha impattato contro un camion . L'incidente è stato violentissimo: il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine intervenute, viaggiava in direzione del centro cittadino di Chiaramonte Gulfi quando in un incrocio ha trovato il camion con cui è avvenuto lo scontro. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 del vicino Pte di Villaggio Gulfi . A bordo dell'ambulanza però non vi era il medico per carenza di personale e questo ha sollevato nella provincia iblea non poche polemiche. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare ed è morto dopo qualche ora .

Non ce l’ha fatta Adriano Parisi, il giovane di 35 anni di Chiaramonte Gulfi che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo in sella alla sua moto stava percorrendo una strada comunale in contrada Pezze quando ha impattato contro un camion. L'incidente è stato violentissimo: il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine intervenute, viaggiava in direzione del centro cittadino di Chiaramonte Gulfi quando in un incrocio ha trovato il camion con cui è avvenuto lo scontro. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 del vicino Pte di Villaggio Gulfi. A bordo dell'ambulanza però non vi era il medico per carenza di personale e questo ha sollevato nella provincia iblea non poche polemiche. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare ed è morto dopo qualche ora.

Parisi lascia una compagna e due bambini. Era considerato l'amico di tutti: un ragazzo solare, divertente, con la passione per la caccia e per la natura. In queste ore, si susseguono i messaggi di cordoglio su Facebook da parte di amici, increduli di fronte a questa notizia.

La procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Si attende di conoscere il responso delle forze dell’ordine, i cui rilievi sul luogo del sinistro saranno decisivi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sarà ascoltato il conducente del camion, un 55enne di Chiaramonte, mentre i due mezzi sono stati sequestrati. La salma è già stata restituita ai familiari.