Continua a salire in Sicilia il tasso di tamponi positivi nelle ultime 24 ore. L'ultimo dato è del tre per cento e deriva dalle 789 nuove diagnosi positive su 26.163 test somministrati . Il bollettino del ministero della Salute riporta anche il numero 14 alla voce nuovi decessi. Adesso dall'inizio della pandemia il totale dei morti è di 4397.

Sono invece 15.461 le persone attualmente positive, 496 in più di ieri. Per quanto riguarda le guarigioni, nelle ultime 24 ore ne sono state certificate 279. Sul fronte ospedaliero i numeri si mantengono sostanzialmente costanti: 848 persone ricoverate, delle quali 117 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi casi: Palermo 225 casi, Catania 202, Agrigento 75, Enna 63, Trapani 58, Siracusa 50, Caltanissetta 45, Ragusa, 43, Enna 28.