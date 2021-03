Ancora più vicini. Lega ed Mpa , nella sua versione rinnovata, stringono un patto all'interno dell' Assemblea regionale siciliana e danno vita a un intergruppo di cui faranno parte Antonio Catalfamo , Orazio Ragusa , Vincenzo Figuccia - per il Carroccio - e Giuseppe Compagnone , Roberto Di Mauro e Salvatore Lentini , per gli autonomisti. «Ci siamo confrontati anche assieme agli assessori regionali ai Beni Culturali ed alla Famiglia e Lavoro, Alberto Samonà e Antonio Scavone, che faranno sintesi, nella giunta Musumeci, del comune progetto politico», si legge in una nota a firma dei due gruppi.

A sottolineare l'intesa è anche il segretario regionale leghista Nino Minardo. «L'intergruppo parlamentare va compatto in aula - ha dichiarato - per chiedere uno snellimento degli emendamenti e la rapida approvazione di una legge di stabilità tanto magra quanto energica e netta nel dare subito aiuto e sostegno alle categorie produttive e alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia».