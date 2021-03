Nelle ultime 24 ore sono 515 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. Con 19.196 tamponi processati, il dato di incidenza dei positivi è del 2,6 per cento: uguale rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono 515 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. Con 19.196 tamponi processati, il dato di incidenza dei positivi è del 2,6 per cento: uguale rispetto a ieri.

Le vittime oggi sono state 19, per un totale di 4254. L'isola è la nona regione per numero di contagi. Gli attuali positivi sono di 15.399, con un incremento di 1321 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1817. Rispetto a 24 ore fa sono aumentati i ricoveri negli ospedali di nove unità: adesso sono 789. I pazienti che si trovano nei reparti di Terapia intensiva sono 120, tre in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 313 casi, seguita da Catania 90, Messina 23, Trapani 21, Caltanissetta 19, Siracusa 18, Ragusa 11, Agrigento ed Enna 10.