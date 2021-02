I carabinieri di Favara hanno arrestato un uomo, del posto , per gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e omessa bonifica dei siti inquinati. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un inc endio nei pressi di contrada Molinella di Favara , dove i militari hanno individuato una discarica abusiva all'interno della proprietà privata del favarese arrestato.

I carabinieri di Favara hanno arrestato un uomo, del posto, per gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e omessa bonifica dei siti inquinati. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un incendio nei pressi di contrada Molinella di Favara, dove i militari hanno individuato una discarica abusiva all'interno della proprietà privata del favarese arrestato.

Gli odori particolarmente sgradevoli e i fumi provocati dal materiale che stava bruciando ha fatto scattare l'ispezione della proprietà. Sul posto si è constatato che l'uomo gestiva un'illecita gestione e combustione dei rifiuti, che sono stati catalogati dopo l'intervento dell'Arpa. Inoltre, sempre nella stessa proprietà, è stata riscontrata una notevole presenza di materiale ferroso e gasolio agricolo di illecita provenienza. Per questi fatti l'uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di truffa ai danni dello Stato, ricettazione ed esercizio abusivo dell'attività commerciale per la presumibile vendita di gasolio. L'area è stata posta sotto sequestro