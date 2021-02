Sono 625 i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia su 22.628 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il rapporto è di 2,7 su cento. Il dato, se confontrato con quello di ieri, descrive quasi un raddoppiamento dei contagi. Sono state invece 22 le persone morte dall'ultimo aggiornamento, adesso il totale dall'inizio della pandemia è di 3891.

Al momento in Sicilia ci sono 34.489 persone che hanno l'infezione in corso. Di queste ce ne sono 1163 in ospedale, 37 in meno a ieri. In terapia intensiva si trovano 158 pazienti. Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi casi: 292 a Palermo, 165 a Catania, 58 a Siracusa, 38 a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanissetta, sette a Ragusa e tre a Enna.