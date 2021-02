Nel bel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai di lunedì in zona Gialla

Da oggi, abbiamo pensato che, si potrebbero suddividere le persone in tre categorie:

1. quelle che odiano i lunedì;

2. quelle che amano i lunedì (vedi i parrucchieri);

3. quelle che odiavano il lunedì e poi hanno cambiato idea perché la Sicilia entrerà giorno 15 febbraio in zona gialla.

Siete pronti, dunque, a prenotare pranzi, colazioni, aperitivi e visite al museo dato che dopodomani diventeremo, per l'appunto, gialli ?

Ecco a voi una specialissima selezione che vi permetterà di iniziare la settimana con quella carica che non vi farà finalmente staccare la sveglia e lo spirito adatto per non odiare l’universo e dintorni.

_________________________

• Colapesce

Catania, viale XX Settembre, 78

Per info chiamare 095 587 3336 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Golden restaurant

Catania, viale Ruggero di Lauria, 85/a

Per info chiamare 346 419 9997 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Fud Bottega Sicula

Catania, via Santa Filomena, 35

Per info chiamare 095 715 3518 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Punto

Catania, corso Italia, 210

Per info chiamare 095 8176089 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Fratelli Vittorio

Catania, via Cardinale Dusmet, 1

Per info chiamare 095 340061 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Fishiaria Quality food

Catania, via Riccioli, 4/6

Per info chiamare 095 617 9932 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Moro Acireale

Acireale, piazza Duomo, 18

Per info chiamare 333 3463500 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Be Quiet

Catania, via Monte Sant’Agata, 6

Per info chiamare 095 2262180 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Archè Restaurant

Siracusa, via Trieste, 16

Per info chiamare 333 1827091 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• A Putia

Siracusa, via Roma, 8

Per info chiamare 334 3524585 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• I Banchi

Ragusa, via Orfanotrofio, 39

Per info chiamare 0932 655000 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Vicarìa

Noto, via Ducezio, 15

Per info chiamare 0931 585788 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• La Busacca

Scicli, piazza Busacca, 1

Per info chiamare 392 0665613 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Il Consiglio di Sicilia

Donnalucata, via Casmene, 79

Per info chiamare 340 944 8923 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Trattoria del Massimo

Palermo, piazza Giuseppe Verdi 25/26

Per info chiamare 091 326155 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Sikulo

Palermo, piazza Diodoro Siculo, 2

Per info chiamare 091 342236 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• Ai Bagnoli Vucciria

Palermo, piazza Caracciolo, 11

Per info chiamare 391 1411292 oppure consultare la pagina Facebook.

_________________________

• I Sapori del Mare

Palermo, via Re Federico, 8.

Per info chiamare 091 9821458 oppure consultare la pagina Facebook.