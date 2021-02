Il dato più basso in Sicilia del 2021: i nuovi casi di coronavirus di oggi sono 574, a fronte di 24.633 tamponi effettuati. Una incidenza di positivi poco sopra il 2,3 per cento, con un tasso in discesa rispetto alla giornata di ieri. La Regione torna ottava nel conteggio dei positivi, come due giorni fa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 decessi (due in più rispetto a ieri) che portano il totale delle vittime sull'Isola a 3.682.