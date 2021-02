Dopo settimane di sorveglianza la squadra Antidroga della polizia maltese, assistita dall'Unità di intervento rapido, nella sera dell'1 febbraio, ha effettuato un'operazione contro il traffico di droga e ha arrestato quattro uomini. A dare conto del blitz è la polizia dell'isola dei cavalieri attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale.

In manette è finito un uomo di 47 anni, Anthony Delia, residente nella cittadina maltese di Senglea e tre italiani: il 29enne Giuseppe Schepis, Rosario Posata di 32 anni, mentre della terza persona coinvolta non sono state fornite le generalità. Durante l'operazione, che si è svolta in un due momenti distinti, gli agenti hanno prima circondato un furgone a Floriana, nei pressi della capitale La Valletta, e al suo interno hanno trovato 20 pacchi di cannabis, nascosti in un frigorifero sigillato e in un congelatore a pozzetto.

L'operazione poi è continuata a St Paul's Bay, dove è stato trovato un altro pacco con la stessa sostanza all'interno di un garage. Il valore al pubblico, se la droga fosse stata venduta, avrebbe raggiunto i 420mila euro. In totale sono stati trovati 21 chilogrammi di marijuana.

Secondo quanto riportato dal Times of Malta Schepis e Posata, quest'ultimo originario di Siracusa e di professione pasticcere, alla vista degli agenti di polizia hanno tentato la fuga. Entrambi sono stati individuati mentre uscivano dal garage monitorato dalle forze dell'ordine.