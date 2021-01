Un sistema di videosorveglianza per presidiare un appartamento diventato un supermarket della droga nel quartiere Mazzarrona di Siracusa . Gli uomini della squadra mobile aretusea, insieme a personale del nucleo cinofili della questura di Catania, hanno rimosso e sequestrato le telecamere in un complesso di palazzine popolari .

A metà gennaio, i poliziotti erano intervenuti in un condominio dove era stato registrato un continuo andirivieni di persone. In un appartamento al piano terra, gli agenti avevano trovato un uomo con svariati precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Nell’abitazione erano stati sequestrati una cospicua somma di denaro, della cocaina e un ampio monitor collegato al sistema di videosorveglianza che permetteva di controllare tutta la zona. In quella occasione due uomini (Giuseppe Di Maria e Emanuele Lauretta) erano stati arrestati.

Visti i gravi elementi di reato, la procura aretusea ha emesso il decreto di sequestro delle telecamere e dell’intero sistema di video sorveglianza. Scattato il blitz, i poliziotti lo hanno eseguito.