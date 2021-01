Controlli anti-Covid ieri sera a Caltanissetta. In due bar i carabinieri hanno trovato clienti serviti al banco, nonostante la zona rossa preveda il divieto sia di consumare in loco che di asporto. Sono sette le persone sanzionate, mentre per gli esercizi commerciali è scattata la richiesta di chiusura per cinque giorni dell'attività.